Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 366 Kilogram Madde ve 1,5 Milyon Hap Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı ilçelerinde düzenlenen kapsamlı operasyonlar sonucu büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde Güngören, Şişli, Beylikdüzü ve Bayrampaşa bölgelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yetkililer, operasyonlarda toplamda 322 kilogram metamfetamin, 44,5 kilogram skunk türü uyuşturucu, 1 milyon 572 bin adet uyuşturucu hap ve 492 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 6’sı tutuklandı, diğerleri hakkında ise işlemler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin koordineli çalışmalarıyla operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.