“Change Araç” Operasyonunda 35 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Ankara merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda “Change araç” şebekelerine yönelik önemli bir darbe vurulduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında Samsun dahil olmak üzere 10 ilde faaliyet gösteren suç örgütlerinin çökertildiği bildirildi.

Yetkililer, operasyonlarda toplam 35 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10’unun tutuklandığını ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Bakanlık, 2025 yılının ilk dokuz ayında 19 farklı ilde yapılan benzer operasyonlarda, vatandaşlara zarar veren 407 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 160’ının tutuklandığını ve 104’üne adli kontrol uygulandığını duyurdu.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlükleri tarafından yürütüldü. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin çeşitli marka ve modelde toplam 495 aracı “change” ederek vatandaşları mağdur ettiği tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, suç şebekelerinin faaliyetlerinin kesintisiz şekilde takip edildiğini ve vatandaşların dolandırılmasının önüne geçmek için operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.