Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı testlerinde etlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf’la ilgili tartışmalar devam ediyor. Türkiye’nin en büyük zincirlerinden birisi olan Köfteci Yusuf’ta domuz eti çıkması sonrasında hükümetin nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu. İşletme sahibi tarafından yapılan değerlendirmelerde domuz eti kullanılmadığı beyan edilse de konuyla ilgili olarak bakanlık net ifadeler kullandı. Köfteci Yusuf tarafından etlerde domuz eti kullanılmadığı tekrarlandı. Bugün ise konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk değerlendirme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf Yorumu

Türkiye’de 724 bin kayıtlı gıda işletmesinin olduğunu, her yıl her işletmenin mutlaka 1 kez denetlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlığın artık online olarak anlık takip edilecek sistemiyle hizmet vermesinin önemli olduğunu söyledi.

“Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus.” diyerek bu konuya dair görüşünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genel bir yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.