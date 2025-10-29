Doğum ve Babalık İzinlerinde Yeni Dönem: Süreler Artıyor

2025 yılı “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından doğum ve babalık izinlerinde kapsamlı bir güncelleme yapılması için çalışmalar başladı. Mevcut uygulamada kadın çalışanlar için doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin hakkı bulunuyor. Yeni düzenleme ile bu sürenin 20 haftaya çıkarılması planlanıyor.

Babalık izni de güncellemelerden nasibini alacak. Özel sektörde babalar için şu anda 5 gün olan doğum sonrası izin süresinin 10 güne yükseltilmesi öngörülüyor. Kamu çalışanları için babalık izni ise halihazırda 10 gün olarak uygulanıyor.

Mevcut yasal düzenlemelere göre özel sektörde kadın çalışanlar ücretli iznin ardından 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Ayrıca çocuk bir yaşına gelene kadar her gün 1,5 saat emzirme izni iş süresinden sayılıyor. Erkek çalışanlar için ise özel sektörde babalık izni 5 gün ücretli olarak tanımlanmış durumda.

Uzmanlar, doğum ve ebeveyn izinlerinin güçlendirilmesini, Türkiye’de uzun süredir düşük seyreden doğurganlık oranları ve kadınların iş gücüne katılımındaki farklarla ilişkilendiriyor. Kadınların iş hayatında kesintiye uğramasını önlemek ve çocuk bakım yükünü dengelemek amacıyla yapılan bu düzenlemenin, sosyal hak olmanın ötesinde ekonomik ve toplumsal etkileri de bulunuyor.

Çalışmalar halen devam ediyor ve yeni düzenlemelerin detayları önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.