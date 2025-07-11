Dört Üniversiteye Yeni Rektör Ataması Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla dört farklı üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Atamalara ilişkin kararlar, 11 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan karara göre Abdullah Gül Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz oldu.
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya getirildi. İbn Haldun Üniversitesi’nde rektörlük görevine Prof. Dr. Atilla Arkan atanırken, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin rektörlük koltuğuna ise Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk oturdu.