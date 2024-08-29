Electronic Arts tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 25 oyunu için tanıtımlar sürüyor. Türkiye’de Galatasaray ve Fenerbahçe ile yapılan özel anlaşma ile birlikte EA SPORTS FC 25’te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Ali Sami Yen Stadyumu’nun yer alacağı duyurulmuştu. Bu anlaşmalar sonrasında ekipler tarafından sürdürülen hazırlıklar sona erdi ve iki stadyum da oyuna eklendi. Kısa süre içerisinde piyasaya sunulacak olan EA SPORTS FC 25’te artık stadyumlar gerçeği ile birebir olacak şekilde oyunda yer alacak. Böylece Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için çok daha gerçekçi ve heyecan dolu bir oyun deneyimi sunulabilecek.

EA SPORTS FC 25 Tanıtımı

Oyun için resmi EA SPORTS FC 25 fragmanı şöyle;

İşte EA SPORTS FC 25’teki Şükrü Saracoğlu Stadyumu

Bu gönderiyi Instagram’da gör Fenerbahçe (@fenerbahce)’in paylaştığı bir gönderi

EA SPORTS FC 25’teki Ali Sami Yen Stadyumu

FC 25 Ne Zaman Çıkacak?

FC 25, 27 Eylül itibarıyla erişilebilir olacak. Ön sipariş verenler ise 20 Eylül itibarıyla oyunu oynayabilecek.

FC 25 Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?

EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte.