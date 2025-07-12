Ehliyet Yenileme İçin Son Günler: Yenileme Randevusu Nereden Alınır?

2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgeleri için tanınan süre daralıyor. Eski tip ehliyetlerin kullanım süresi, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla yasal olarak ehliyetsiz kabul edilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre şimdiye dek yaklaşık 31 milyon sürücü yeni tip çipli ehliyetlerini aldı. Ancak halen 4 milyondan fazla kişinin eski belgelerini kullandığı bildirildi. Yetkililer, işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak randevu sisteminde oluşabilecek yoğunluklara karşı sürücüleri uyardı.

Ehliyet yenileme işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlayan vatandaşlar, yalnızca 15 TL ödeyecek. Bu tutarın 13 TL’si değerli kağıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak tahsil ediliyor. Fakat 31 Temmuz 2025 sonrasında yapılacak başvurularda ücretin, özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri için 7.438 TL’ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Ehliyet yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sisteminden işlem alınması gerekiyor. Randevu;

randevu.nvi.gov.tr adresinden,

ALO 199 çağrı merkezinden,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması üzerinden oluşturulabiliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Yenileme başvurusu sırasında şu belgelerin hazır bulundurulması gerekiyor:

Mevcut sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL’lik ödeme dekontu

Başvuru tamamlandıktan sonra, geçici sürücü belgesi teslim ediliyor. Yeni çipli ehliyetler ise PTT aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor. Ödeme dekontunun başvuru sırasında ibraz edilmesi gerektiği, aksi halde işlemin geçersiz sayılacağı bildirildi.