Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 59 dakika ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 2 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek!

Eski tip sürücü belgesi sahipleri için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı, ehliyet yenileme süresinin 31 Ekim 2025’te sona ereceğini açıkladı.
Özge Tekeli
20 saat önce
0 0
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek!

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen milyonlarca vatandaş için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulaması kapsamında, eski belgelerin kullanım süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürenin yeniden uzatılmayacağını vurgulayarak vatandaşlara randevularını gecikmeden almaları çağrısında bulundu. Yerlikaya, “31 Ekim’den sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayanlar, indirimli ücret avantajından yararlanamayacak.” ifadelerini kullandı.

Ehliyet Yenilemede Ücret Farkı Dikkat Çekiyor

31 Ekim 2025’e kadar eski tip ehliyetini değiştiren sürücüler yalnızca 15 TL ödeyerek yenileme işlemini tamamlayabilecek. Ancak bu tarihten sonra ücretlerde büyük artış olacak.
1 Kasım itibarıyla;

  • B sınıfı sürücü belgelerini yenilemek isteyenler 7.438,60 TL,

  • A, A1, A2, F sınıfı belgeler için 3.643,10 TL,

  • C, CE, D ve diğer ağır vasıta sınıfları için ise 11.235,60 TL ödemek zorunda kalacak.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar Alo 199 Çağrı Merkezi, “nvi.gov.tr” adresi veya NVİ mobil uygulaması aracılığıyla randevu alabiliyor. Başvuru sırasında son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi gerekiyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX