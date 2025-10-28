Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek!

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyen milyonlarca vatandaş için geri sayım başladı. İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yeni tip ehliyet uygulaması kapsamında, eski belgelerin kullanım süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürenin yeniden uzatılmayacağını vurgulayarak vatandaşlara randevularını gecikmeden almaları çağrısında bulundu. Yerlikaya, “31 Ekim’den sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlamayanlar, indirimli ücret avantajından yararlanamayacak.” ifadelerini kullandı.

Ehliyet Yenilemede Ücret Farkı Dikkat Çekiyor

31 Ekim 2025’e kadar eski tip ehliyetini değiştiren sürücüler yalnızca 15 TL ödeyerek yenileme işlemini tamamlayabilecek. Ancak bu tarihten sonra ücretlerde büyük artış olacak.

1 Kasım itibarıyla;

B sınıfı sürücü belgelerini yenilemek isteyenler 7.438,60 TL ,

A, A1, A2, F sınıfı belgeler için 3.643,10 TL ,

C, CE, D ve diğer ağır vasıta sınıfları için ise 11.235,60 TL ödemek zorunda kalacak.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) üzerinden yürütülüyor. Vatandaşlar Alo 199 Çağrı Merkezi, “nvi.gov.tr” adresi veya NVİ mobil uygulaması aracılığıyla randevu alabiliyor. Başvuru sırasında son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi gerekiyor.