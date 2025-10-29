Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı

İstanbul’da yürütülen casusluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürülen olaylara dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren Ü.D.A., üvey babası Hüseyin Gün’ün faaliyetleri hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.

Ü.D.A.’nın ifadelerine göre Hüseyin Gün, yurtdışında çeşitli temaslar kurarak İngiltere ve İsrail istihbaratına yönelik faaliyetlerde bulundu. Lübnan’da gerçekleşen patlamalar, yabancı finansman transferleri ve devlet yetkililerinin telefonlarına yönelik kriptolu yazılım çalışmaları, ifadenin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Hüseyin Gün’ün 2004 yılında Ü.D.A.’nın annesi ile tanıştığı ve 2005 yılında birlikte kurdukları şirketler üzerinden yurtiçi ve yurtdışına finansal transferler gerçekleştirdiği belirtildi. Ü.D.A., bu faaliyetlerin bazılarını gizli istihbarat amaçlı olabileceğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında Hüseyin Gün’ün özellikle İsrail ve İngiltere bağlantılı seyahatler gerçekleştirdiği ve kriptolu iletişim yazılımı CELLCRYPT’i devlet yetkililerine sunmayı amaçladığı kaydedildi. Ü.D.A., yazılımın üst düzey bilgilerin elde edilmesi amacıyla kullanıldığı yönünde gözlemlerini aktardı.

İfadelere göre Hüseyin Gün 2016 yılının başlarında çevresine Türkiye’de ekonomik ve siyasi dalgalanmalar yaşanacağına dair öngörülerini iletti. Bu dönemde yurtdışındaki temaslarından edindiği bilgileri paylaşarak, dolar ve yabancı para birimlerinin el konulabileceğini söylediği aktarıldı.

Soruşturma belgelerinde, Hüseyin Gün’ün yurtdışında muhalefet gruplarına finansman sağladığı ve çeşitli ülkelerde siyasi süreçleri etkileyebilecek girişimlerde bulunduğu da yer aldı. Ü.D.A., bu faaliyetlerin İngiliz istihbarat servisi MI6 ile bağlantılı olabileceğini belirtti.