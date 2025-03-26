Elektriğe zam iddialarına yanıt geldi

Elektrik ve doğalgaz fiyat tarifelerinde değişikliğe gidilmesi halinde ayın ilk günlerinde kamuoyu bilgilendirilirken, nisan ayında elektrik zammının hayata geçeceğine dair iddiaların sosyal medyada yer almasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı.

Elektriğe Zam Gelecek Mi?

1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut ve sanayi aboneleri için elektrik tüketim bedeline yüzde 25 oranında zam yapılacağına dair iddialar sonrasında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mevcut duruma bakılacağını ve değerlendirme yapılacağını belirtti.

Elektriğe en son 1 Temmuz 2024 tarihinde zam yapılmıştı.