HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem » Elektriğe zam iddialarına yanıt geldi

Elektriğe zam iddialarına yanıt geldi

Elektriğe zam yapılacağına dair iddialar sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamada bulundu. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Elektriğe zam iddialarına yanıt geldi

Elektrik ve doğalgaz fiyat tarifelerinde değişikliğe gidilmesi halinde ayın ilk günlerinde kamuoyu bilgilendirilirken, nisan ayında elektrik zammının hayata geçeceğine dair iddiaların sosyal medyada yer almasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı. 

Elektriğe Zam Gelecek Mi?

1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut ve sanayi aboneleri için elektrik tüketim bedeline yüzde 25 oranında zam yapılacağına dair iddialar sonrasında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mevcut duruma bakılacağını ve değerlendirme yapılacağını belirtti. 

Elektriğe en son 1 Temmuz 2024 tarihinde zam yapılmıştı. 

İlgili Haberler

Kadir Gecesi Dini Mesajlar 2025!
Gündem
26 Mart 2025, 11:25

Kadir Gecesi Dini Mesajlar 2025!

Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan İBB Başkanı mı olacak?
Gündem
26 Mart 2025, 08:40

Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan İBB Başkanı mı olacak?

Boykot kararı sonrası Espressolab açıklama yaptı
Gündem
25 Mart 2025, 16:28

Boykot kararı sonrası Espressolab açıklama yaptı

Kent Lokantaları kapatıldı mı? Açıklama geldi!
Gündem
25 Mart 2025, 15:57

Kent Lokantaları kapatıldı mı? Açıklama geldi!

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe gün yarım gün mü?
Gündem
25 Mart 2025, 15:24

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe gün yarım gün mü?

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı
Gündem
25 Mart 2025, 14:56

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu haberi Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu haberi DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?