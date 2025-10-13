Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Yaklaşıyor: 1 Ocak 2026’da Kademeli Tarife Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla elektrik tarifelerinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni sistemle birlikte, elektrik tüketimi arttıkça fatura tutarları da kademeli olarak yükselecek. Böylece daha fazla enerji harcayan haneler, kullandıkları miktara göre daha yüksek bedel ödeyecek.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, yeni düzenlemenin “son kaynak tedarik tarifesi” uygulamasının devamı niteliğinde olacağını belirtti. Erdoğan, geçen yıl yürürlüğe giren sistemle yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen abonelerin artık devlet desteklerinden yararlanamadığını hatırlatarak, “Yeni uygulamada bu sınır aşağı çekilecek. Böylece, yüksek tüketimli bazı mesken aboneleri 2026 itibarıyla elektriği gerçek maliyetinden ödemeye başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Sübvansiyonlar Hedefe Yönlendirilecek

Erdoğan, yeni düzenleme ile kamu sübvansiyonlarının daha adil bir şekilde dağıtılacağını vurguladı. Devletin elektrik ve doğalgaz için sağladığı toplam sübvansiyonun bu yıl 600 milyar liraya ulaştığını belirten Erdoğan, “Bunun 200 milyar lirası elektrik desteğinden kaynaklanıyor. Yeni kademe sistemiyle bu yük hafifleyecek, destekler gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönlendirilecek.” dedi.

Faturalar 2026 Şubat Ayında Yansıyacak

Yeni modelin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Değişikliklerin etkisi ise Şubat 2026 dönemine ait faturalarda görülecek. Abonelerin 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği toplam tüketim miktarı, hangi tarifeye dahil olacaklarını belirleyecek. Belirlenen sınırın üzerinde elektrik kullanan haneler, sübvansiyonlardan yararlanamayacak.

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin yeni modele uyum sağlamak için teknik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Ülke genelinde tüketim verilerinin toplandığını belirten Erdoğan, bu verilerin düzenlemenin tüketici üzerindeki etkisini netleştireceğini ifade etti. Ayrıca, enerji altyapısının yenilenmesi ve “Dağıtım 2.0” olarak adlandırılan dijitalleşme sürecine geçiş için yatırımların artırılacağı bilgisi paylaşıldı.