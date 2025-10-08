Emeklilik Yaşı Tartışmaları Yeniden Gündemde: AK Parti’den Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, emeklilik sistemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Zeybekci, mevcut emeklilik yaşının düşük olduğunu vurgulayarak, gelecek nesiller açısından sürdürülebilir bir sistemin önemine dikkat çekti.

Zeybekci, emeklilik yaşının henüz değişmediğini belirtirken, sistemde reform niteliğinde düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti. “Emeklilik yaşıyla ilgili bir çalışma henüz yok, ancak yapılması gerekli. Bir kez düzenlendiğinde tekrar dokunulmamalı” diyen Zeybekci sürecin anayasal temellerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Mevcut yasal düzenlemelere göre 2008’den itibaren sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişiler için emeklilik yaşı kademeli olarak artırılıyor. Buna göre, 4/a statüsünde çalışanlar 7200 prim gününü, 4/b ve 4/c statüsünde olanlar ise 9000 prim gününü tamamladıktan sonra kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. 2035 sonrası için bu yaş sınırı her iki yılda bir artarak 2048 yılında 65 yaşta eşitlenecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlarda yaş şartı kaldırıldı. Bu kapsamda bazı çalışanlar kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emekli olabiliyor. Düzenlemenin ardından kademeli emeklilik beklentisi oluştu.

2024 verilerine göre, BAĞ-KUR’dan yaşlılık aylığı alanların ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 51, kadınlarda 56 olarak kaydedildi. Memurlar için ortalama emeklilik yaşı ise 56 olarak gerçekleşti. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlayan milyonlarca kişi içinse emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.

Öte yandan, 2020 sonrası çalışmaya başlayan memur ve esnaf statüsündeki kişiler ile 2024 sonrası işçi statüsünde çalışanlar 65 yaşından önce emekli olamıyor. 2008–2020 dönemi arasında işe başlayanlar ise kadınlarda 58–64, erkeklerde 60–64 yaş aralığında emekli olabiliyor.