Enpara Hesaplarına Gece Boyunca Erişim Sağlanamayacak

Enpara, QNB Finansbank’tan ayrılarak bağımsız bir banka yapısına geçti. Banka, devir sürecini tamamlamak için 26 Eylül Cuma gecesi planlı bir sistem bakımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda kullanıcılar, 26 Eylül saat 23.00’ten 27 Eylül saat 11.00’e kadar hesaplarına erişim sağlayamayacak. Ayrıca 27 Eylül Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde geçici kesintiler yaşanabileceği bildirildi.

Yeni yapılan düzenleme ile birlikte müşterilerin tüm hesap ve ürünleri Enpara Bank A.Ş. çatısı altına taşındı. Bu süreçte müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadı. Devir sonrası en dikkat çeken değişiklik ise IBAN numaralarında yaşandı. Önceden “111” kodu ile başlayan IBAN’lar artık geçerli olmayacak. Banka, eski IBAN’lara gönderilen EFT ve SWIFT işlemlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceğini açıkladı.

Mobil bankacılık tarafında da yenilikler bulunuyor. Eski Enpara.com Cep Şubesi uygulaması kullanıcıları, yeni “Enpara Bank Cep Şubesi” uygulamasını indirerek hizmete devam edecek.

Kredi kartı kullanıcıları için de düzenlemeler yapıldı. QNB Finansbank ve Enpara kartlarını birlikte kullanan müşterilerin limitleri artık bağımsız şekilde yönetilebilecek. Limit paylaşımı tercihleri ise müşterilerin isteğine bırakıldı.

Yeni dönemde bankacılık hizmetleri kullanıcılar için ücretsiz kalmaya devam edecek. EFT, FAST ve havale işlemleri komisyonsuz olarak sürerken, kredi kartı ömür boyu aidatsız olarak kullanılabilecek.