Son yıllarda aralık ayının ikinci yarısında kar alan Erciyes, bu yıl kasım ayı bitmeden beyaza büründü.

Erciyes’in yüksek kesimlerinde 50 santimetreye kadar çıkan kar kalınlığı, yapay karlamayla takviye edilip ezilen pistlerde 20 santimetreye kadar çıktı.

Erciyes’teki Kar Sevindirdi

Tekir Kapı ve Hacılar Kapı’daki bazı pistleri hafta sonu hizmete açılacak Erciyes Kayak Merkezi’ndeki işletmeciler, sezonu erken açmanın mutluluğunu yaşıyor. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçireceklerine inandıklarını söyledi.

Erciyes’in beyaza büründüğü vurgulayan Elcuman, “Erciyes’in her halini seviyoruz ama Erciyes beyaz örtüsüyle başka güzel. Çok şükür, kış ve kar erken geldi. Önceki yıllarda bu boyuttaki kar yağışı aralık ayının ortalarında oluyordu ama bu sene kasım ayının sonuna gelmeden kar geldi. Şu anda yüksek kesimlerde 50 santimetre kar var. Bu aşağılarda 20 santimetrelere kadar düşüyor.” dedi.

Elcuman, Erciyes’te ve şehir merkezinde hizmet veren otellerin de kendilerini aralık ayının ilk yarısına göre hazırladığını, bu yağışın işletmelere doping etkisi yaptığını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yapay karlama ünitelerinin aralıksız çalıştığını vurgulayan Elcuman, “Yapay karlamayla takviye yaptığımız pistler sabah ve akşam eziliyor. Makinaların önünde biriken karları piste yayıyoruz. Bu sezon çok bereketli olacak diye umuyorum. Erken gelen kar da bunun işareti oldu. Biz Erciyes AŞ olarak hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Otellerimizdeki rezervasyonların da hızlandığını söyleyebiliriz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz.” diye konuştu.

Elcuman, 112 kilometrelik pistlerin 60 kilometresini yapay karlama üniteleriyle karlayabildiklerini, Erciyes’te hizmete giren 2 yeni otelle yatak kapasitesinin de arttığını belirtti. Bu yıl da çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Elcuman, bu sezon, geçen yılki 2,5 milyon misafir sayısının üzerine çıkacaklarını ön gördüklerini söyledi.

Polonya ve Çek Cumhuriyeti’nden yapılan direkt uçuşların aralık ayının ikinci yarısında başlayacağını aktaran Elcuman, direkt uçuşların 3 ay süreceğini, Danimarka, Hollanda, Norveç ve Finlandiya’dan da anlaşma yapılan büyük acenteler aracılığıyla misafir geleceğini sözlerine ekledi.

– “İlk misafirlerimizi ağırlamaya başladık”

Erciyes’te restoran ve kayak malzemeleri hizmeti veren Mustafa Çakıcı da kayak merkezine son 6 yılda en erken karın bu yıl yağdığını aktardı.

Sezon hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Çakıcı, “Sevinçliyiz, kar çok erken geldi. İşletme olarak ilk misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Amerikalı bir çift buradan malzeme ve kayak kursu eğitimi aldı.” dedi.

“Sezon boyu yüzde 100 doluyuz”

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin yetkilisi Çiğdem Bahçe, “Erciyes’te iki otel işletiyoruz. İki otelimiz de sezon boyu yüzde 100 dolu durumda. Bu yıl bize çok umut vadediyor. Çünkü kar yağışı erken başladı. Yerli ve yabancı misafirlerimiz otelimizi tercih ediyor. 3 ülkeden ve Türkiye’den misafirlerimiz gelecek.” diye konuştu.