Ercüment Akdeniz 243 Gün Sonra Tahliye Edildi

Gazeteci Ercüment Akdeniz, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat 2025’ten bu yana devam eden tutukluluğunun ardından tahliye edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akdeniz, mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
243 gün süren tutukluluğun ardından mahkeme, “örgüt üyeliği” iddialarına ilişkin davada Akdeniz’in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Savcılık, yargılamanın devam etmesi ve henüz dinlenmeyen tanıkların bulunması gerekçesiyle tutukluluğun sürdürülmesini talep etmişti.
Avukat Özcan Karakoç, savcılığın dinlenmesi için zorla getirdiği tanıklardan birinin 2017 yılında yaşamını yitirdiğini belirterek müvekkilinin tutukluluk halinin devamının hukuki gerekçelerle uygun olmadığını ifade etti.