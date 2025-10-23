Ercüment Akdeniz 243 Gün Sonra Tahliye Edildi

Gazeteci Ercüment Akdeniz, HDK soruşturması kapsamında tutuklu kaldığı 243 günün ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı; dava süreci ise devam ediyor.