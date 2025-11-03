Pazartesi, Kasım 3, 2025

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkındaki 3. Duruşma Tamamlandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı dava, savcının hapis cezası talebi sonrası 23 Ocak 2026’ya ertelendi.
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in yargılandığı dava, üçüncü duruşmayla devam etti. Mahkeme sürecinde savcı, Özer’in TCK 314/2 ve TMK 5/1 maddeleri kapsamında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, Ahmet Özer ve avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Mahkeme, talebi kabul ederek duruşmayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi. Erteleme kararının ardından Özer’in adli kontrol tedbirinde değişikliğe gidilerek, “İstanbul’u terk etmeme” şartı yerine yurt dışına çıkış yasağı uygulaması getirildi.

Prof. Dr. Ahmet Özer, halen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında tutuklu bulunuyor. Duruşma sürecinin bir sonraki aşaması, belirtilen tarihte görülecek.

