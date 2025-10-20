Eski Tip Ehliyetler İçin Yenileme Süresi 31 Ekim’de Sona Eriyor

Türkiye genelinde eski model sürücü belgelerini kullanan vatandaşlar için yenileme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi. Bakanlık, sürenin uzatılmayacağını ve bu tarihten sonra eski ehliyetlerin geçersiz sayılacağını duyurdu.

Yenileme işlemi için başvuruda bulunan vatandaşlar, indirimli harç ve değerli kâğıt ücretlerinden yalnızca belirlenen süre içinde faydalanabilecek. Sürenin geçmesi durumunda ise bu indirimlerden faydalanmak mümkün olmayacak.

Eski ehliyetini yenilemek isteyen sürücülerden istenen belgeler arasında kimlik belgesi, sürücü sertifikası, öğrenim belgesi, sürücü sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan ve adli sicil belgesi bulunuyor. Ayrıca başvuru sırasında 15 TL ücret ödenmesi gerekiyor.