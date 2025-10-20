Pazartesi, Ekim 20, 2025

Son Dakika

Kamuda Büyük İstihdam Fırsatı: Dört Kurumda 140 Yeni Personel Alımı Başladı 31 dakika ago
Mauro Icardi Transferiyle İlgili Resmi Açıklama Geldi: Takımdan Ayrılacak Mı? 51 dakika ago
Eski Tip Ehliyetler İçin Yenileme Süresi 31 Ekim’de Sona Eriyor 1 saat ago
Volkswagen, İçten Yanmalı Touareg Üretimini 2026’da Sonlandıracak 2 saat ago
Tüm Zamanların En Korkunç Filmleri Belirlendi 3 saat ago
32 İlde FETÖ Operasyonu: 41 Şüpheli Tutuklandı 3 saat ago
Trafik Kanununda Devrim Gibi Değişiklik: ‘Dur’ İhtarına Uymayana 200 Bin TL Ceza! 19 saat ago
4 Milyar Dolarlık Satış Hamlesi: Kering, Güzellik Birimini L’Oréal’e Devretmeye Yakın 19 saat ago
Bilim İnsanları Suyun Yeni Buz Fazını Keşfetti 20 saat ago
Xiaomi Redmi Watch 6 Tanıtıldı 20 saat ago

Eski Tip Ehliyetler İçin Yenileme Süresi 31 Ekim’de Sona Eriyor

Türkiye genelinde milyonlarca sürücü için eski tip ehliyetlerin geçerliliği 31 Ekim’de sona eriyor; yenileme işlemleri için son tarih yaklaşırken, başvuruların detayları ve gerekli belgeler açıklandı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Eski Tip Ehliyetler İçin Yenileme Süresi 31 Ekim’de Sona Eriyor

Türkiye genelinde eski model sürücü belgelerini kullanan vatandaşlar için yenileme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresinin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceği bildirildi. Bakanlık, sürenin uzatılmayacağını ve bu tarihten sonra eski ehliyetlerin geçersiz sayılacağını duyurdu.

Yenileme işlemi için başvuruda bulunan vatandaşlar, indirimli harç ve değerli kâğıt ücretlerinden yalnızca belirlenen süre içinde faydalanabilecek. Sürenin geçmesi durumunda ise bu indirimlerden faydalanmak mümkün olmayacak.

Eski ehliyetini yenilemek isteyen sürücülerden istenen belgeler arasında kimlik belgesi, sürücü sertifikası, öğrenim belgesi, sürücü sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan ve adli sicil belgesi bulunuyor. Ayrıca başvuru sırasında 15 TL ücret ödenmesi gerekiyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX