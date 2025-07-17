Hayvan Pazarları Ne Zaman Açılacak?

Türkiye genelinde şap hastalığı vakalarındaki artış nedeniyle geçici süreyle kapatılan hayvan pazarlarının ne zaman yeniden faaliyete geçeceği merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada hayvan pazarlarının aşılama çalışmaları tamamlandıkça kademeli olarak açılacağını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10 bin veteriner hekimin, yetiştiricilerle birlikte sahada tarama ve aşılama faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü belirtildi. Bu çalışmaların hastalığın yayılmasını engellemek ve hayvansal üretimin güvence altına alınması açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Aşılamaların tamamlandığı bölgelerde hayvan satış yerleri, aşama aşama tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bakanlık, aşılama oranlarının belirli seviyeye ulaşmasının ardından kapalı olan pazarların açılacağını duyurdu.

Şap hastalığının artış göstermesi üzerine hayvan pazarlarının kapatılması kararı alınmıştı. Yapılan araştırmalarda şap virüsünde genetik ve antijenik değişiklikler tespit edilmiş, bu yeni virüslere karşı koruyucu aşılar geliştirilerek kullanıma sunulmuştu. Ancak tüm çift tırnaklı hayvanların kısa sürede aşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemede riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının etkili bir yöntem olduğunu belirtti. Hayvan satış yerlerinde yoğun hareketlilik, hastalığın yayılma riskini artırdığı için pazarların ikinci bir emre kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Bu kapsamda; hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile panayır gibi alanlardaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı. Bakanlık, halk sağlığı ve hayvan sağlığının korunması için bu önlemlerin titizlikle uygulanmasını sağlıyor.