Honda, kasım ayı itibariyle yeni fiyatları için duyurusunu yaptı. Kasım ayı itibairyle yeni güncel fiyat listesini paylaşan Honda’nın tüm modellerinde artışa gittiği görüldü. Yeni dönem itibariyle markanın sevilen modeli Civic, 2 milyon TL bandına yaklaştı. Honda sıfır araç fiyatları kaç para? İşte Honda’nın Kasım fiyat listesi…
Honda Civic Kasım Fiyatları Ne Kadar?
Honda Civic’in farklı versiyonları için 1 milyon 332 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satış yapılıyor. Markanın en çok sevilen modeli Honda Civic’in versiyonlar göre en üst versiyonu 1 milyon 895 bin TL oldu. Markanın kasım ayı itibariyle yeni fiyatlar şöyle;
|Model
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|City
|1.332.000 TL
|1.332.000 TL
|Civic
|1.860.000 TL
|1.895.000 TL
|Civic Type-R
|4.255.000 TL
|4.255.000 TL
|Jazz
|1.370.000 TL
|1.410.000 TL
|HR-V
|1.750.000 TL
|1.800.000 TL
|ZR-V
|2.955.000 TL
|2.955.000 TL
|CR-V
|3.722.000 TL
|3.910.000 TL
Yeni modellerde başlangıç fiyatlarında önemli artış yapan Honda, Honda City, Civic Type-R, Jazz, HR-V, CR-V modelleri zamlandı.