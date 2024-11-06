Honda, kasım ayı itibariyle yeni fiyatları için duyurusunu yaptı. Kasım ayı itibairyle yeni güncel fiyat listesini paylaşan Honda’nın tüm modellerinde artışa gittiği görüldü. Yeni dönem itibariyle markanın sevilen modeli Civic, 2 milyon TL bandına yaklaştı. Honda sıfır araç fiyatları kaç para? İşte Honda’nın Kasım fiyat listesi…

Honda Civic Kasım Fiyatları Ne Kadar?

Honda Civic’in farklı versiyonları için 1 milyon 332 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satış yapılıyor. Markanın en çok sevilen modeli Honda Civic’in versiyonlar göre en üst versiyonu 1 milyon 895 bin TL oldu. Markanın kasım ayı itibariyle yeni fiyatlar şöyle;

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı City 1.332.000 TL 1.332.000 TL Civic 1.860.000 TL 1.895.000 TL Civic Type-R 4.255.000 TL 4.255.000 TL Jazz 1.370.000 TL 1.410.000 TL HR-V 1.750.000 TL 1.800.000 TL ZR-V 2.955.000 TL 2.955.000 TL CR-V 3.722.000 TL 3.910.000 TL

Yeni modellerde başlangıç fiyatlarında önemli artış yapan Honda, Honda City, Civic Type-R, Jazz, HR-V, CR-V modelleri zamlandı.