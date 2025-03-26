İBB Başkan vekili açıklandı! Nuri Aslan hayatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınması sonrasında İBB Başkan Vekili’nin kim olduğu merak edilirken, belediye meclisi de başkan vekilini belirlemek için bugün toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı ve oylama neticesinde İBB başkan vekili belli oldu.

Nuri Aslan Kimdir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınması sonrasında yapılan oylama neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Nuri Aslan İBB Başkan Vekilliği’ne seçildi.

CHP’nin Adayı Nuri Aslan 177 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul da 125 oy aldı.

İBB’nin başkan vekilinin hayatı şu şekilde:

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi.

İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Aslan, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Meslek hayatına özel sektörde başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak yerel politikaya atıldı.

Nuri Aslan; Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği, KODAV Başkan Vekilliği, Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulundu.

2019 Yerel Seçimleri’nin ardından Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.