Pazartesi, Ekim 6, 2025

Son Dakika

YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 35 dakika ago
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz 41 dakika ago
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı 52 dakika ago
John Wick Evreninde Yeni Bir “Samuray-Western” Spin-Off Filmi Geliyor 1 saat ago
MEB 2025-2026 Eğitim Yılı Ortak Sınav Takvimi Açıklandı 2 saat ago
Filenin Sultanları’nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu 2 saat ago
Anadolu Üniversitesi 2025 Güz Dönemi Kayıt Yenileme Başladı 3 saat ago
FIFA, Eyüpspor ve Kayserispor’a Transfer Yasağı Getirdi 4 saat ago
Ocak 2026 Zam Senaryoları Netleşiyor: Memur ve Emekli Maaşlarında Artış Tabloları Ortaya Çıktı 4 saat ago
KYK Ek Yurt Başvuru Süreci Açıklandı 5 saat ago

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik atama ve görev sistemi düzenlemelerini açıkladı.
Özge Tekeli
41 dakika önce
0 0
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatının çalışma koşulları ve personel atama süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadele görevini yılın tamamında, 24 saat sürdüren polislerin çalışma koşullarının önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelerle atamalarda daha adil bir sistemin uygulamaya konduğunu belirtti. Yeni Görev Puanı Sistemi ile personel atamalarının kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirileceğini aktardı.

Emniyet teşkilatındaki birimlerin ve personel ihtiyacının tespit edilmesi için yürütülen standart kadro çalışmasının 2025 yılı sonunda tamamlanacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Özellikle 2. Şark bölgesiyle ilgili değerlendirmelerin de bu açıklama kapsamında duyurulacağı kaydedildi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, geçmişte yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının bu yıl her ay düzenli olarak gerçekleştirilmeye başlandığı vurgulandı. Bakan Yerlikaya, tüm bu adımların polislerin beklentilerini dikkate alarak titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, sürecin ilerleyen dönemlerinde alınan kararların ve uygulamaların net bir şekilde görüleceğini sözlerine ekledi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX