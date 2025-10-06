İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatının çalışma koşulları ve personel atama süreçleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadele görevini yılın tamamında, 24 saat sürdüren polislerin çalışma koşullarının önemine dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemelerle atamalarda daha adil bir sistemin uygulamaya konduğunu belirtti. Yeni Görev Puanı Sistemi ile personel atamalarının kurumsal ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirileceğini aktardı.

Emniyet teşkilatındaki birimlerin ve personel ihtiyacının tespit edilmesi için yürütülen standart kadro çalışmasının 2025 yılı sonunda tamamlanacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Özellikle 2. Şark bölgesiyle ilgili değerlendirmelerin de bu açıklama kapsamında duyurulacağı kaydedildi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, geçmişte yılda iki kez yapılan mazeret atamalarının bu yıl her ay düzenli olarak gerçekleştirilmeye başlandığı vurgulandı. Bakan Yerlikaya, tüm bu adımların polislerin beklentilerini dikkate alarak titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, sürecin ilerleyen dönemlerinde alınan kararların ve uygulamaların net bir şekilde görüleceğini sözlerine ekledi.