İklim Değişikliği Başkanlığı’na KPSS İle Personel Alımı Yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı, Ankara’da bulunan birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 2 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesi kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Genel Şartları

Başvuru yapacak adayların;

657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması,

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması,

KPSS (B) Grubu sınavından önlisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olması,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmaması,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olması gerekmektedir.

Her aday yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecek olup birden fazla başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Süreci

Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde başlayıp 8 Ağustos 2025 saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecektir. Şahsen, kargo veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, silahlı özel güvenlik kimlik kartlarını arkalı önlü olarak sisteme yüklemeleri ve boy-kilo beyanında bulunmaları; Destek Personeli pozisyonu için başvuracak adayların ise Hijyen Belgesi ve temizlik işlerinde çalıştığına dair sigorta hizmet dökümünü başvuru sırasında pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Başvurular, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve her pozisyon için asıl adaylar ile asıl sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Yerleştirme sonuçları, Başkanlığın resmi internet adresinden (https://www.iklim.gov.tr) ve Kariyer Kapısı platformundan duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler, başvuru sonuçlarıyla birlikte ilan edilecek; geçerli mazereti olmadan belgelerini teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların ise başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları iptal edilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

İletişim Bilgileri

Adres: İklim Değişikliği Başkanlığı Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No:64/2 06560 Yenimahalle/ANKARA

E-posta: yonetim@iklim.gov.tr

Telefon: 0312 591 44 00

Faks: 0312 591 44 03

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.iklim.gov.tr/