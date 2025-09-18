Perşembe, Eylül 18, 2025

İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki Görüntülerle İlgili Bakanlıktan Resmi Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’nda sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını açıkladı.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’nda sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntüler ve iddialarla ilgili resmi açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu olayların yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

“Kamuoyunun Dikkatine

Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.

Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

