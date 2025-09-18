İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki Görüntülerle İlgili Bakanlıktan Resmi Açıklama

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’nda sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntüler ve iddialarla ilgili resmi açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, söz konusu olayların yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının devam ettiği ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde gerçekleştiği belirtildi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde: