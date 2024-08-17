Beklenen İstanbul depremiyle ilgili riskli süreç devam ediyor. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde depremle ilgili değerlendirmeler Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan geldi. Ercan İstanbul’da mevcut verilere göre 2 büyük deprem beklendiğini söyledi. Depremin merkez noktalarının ise Küçükçekmece ve Tekirdağ olacağı düşünülüyor.

Avrupa Yakası Daha Riskli

Depremin Küçükçekme’de olması halinde Avrupa Yakası’nın yüzde 65 oranda zarar göreceğini söyleyen Ercan, Avrupa yakasında ise bu riskin yüzde 35 seviyelerinde olduğunu söyledi. Avrupa yakasındaki binaların daha eski ve deprem yönetmeliklerine uygun olmadığını da sözlerine ekleyen Ercan ardından İstanbul’un en riskli ilçelerini tek tek saydı.

İşte İstanbul’un En Riskli İlçeleri

Suriçi Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli, Avcılar, Sefaköy, Güneşli, Bahçelievler, Beylikdüzü’nün bazı kesimleri, Kumburgaz, Büyükçekmece, Ihlamırdere, Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları, Üsküdar’ın bazı semtleri, Kurbağalıdere kesimleri, Maltepe ve Kartal’ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar’da bazı kesimler.

İşte İstanbul’da Güvenli İlçeleri ve Bölgeleri

Uzman isim İstanbul’un güvenli bölgelerinin kuzey bölgeleri olduğunu söyledi. Bunun dışında sahil bandındaki ilçelerin tamamında riskler olduğunu söyledi. Beklenen deprem için ise şiddetin 6,4 ve 6,7 arasında olabileceğini ifade etti.