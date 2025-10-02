İstanbul Merkezli 8 İlde Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 189 Gözaltı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 189 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında 171 şüphelinin tutuklandığı, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyonun öncelikli hedefi, sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapan “torbacı” olarak adlandırılan kişilerdir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen operasyonlarda, şüpheliler teknik ve fiziki takiple titizlikle izlendi.

Operasyon, İstanbul’un yanı sıra Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Yetkililer, operasyon süresince suçla ilgili tüm faaliyetlerin delillendirildiğini ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların koordineli şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun amacının özellikle gençler başta olmak üzere vatandaşları uyuşturucudan korumak olduğunu belirtti. Bakanlık yetkilileri, operasyonun yalnızca Türkiye için değil, insanlık açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Operasyonla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğü ve emeği geçen birimlerin takdir edildiği kaydedildi.