Pazar, Kasım 2, 2025

Son Dakika

İstanbul’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Sürücü Yakalandı 25 dakika ago
Fenerbahçe’de Anderson Talisca Dönemi Sona Eriyor 1 saat ago
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Açıldı 2 saat ago
Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinde VAR Hakemi Açıklandı 3 saat ago
Serdal Adalı’dan Beşiktaş’ın Geçmiş Dönemine Sert Eleştiri: “Kulübün İçinden Geçtiniz” 3 saat ago
Damat Mektebi Filminin Okuma Provası Gerçekleşti 4 saat ago
Ağrı’da 761 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi 5 saat ago
Beşiktaş, Arsenal’in Yıldızı Leandro Trossard İçin Yeniden Devrede 5 saat ago
31 İlde FETÖ Operasyonu: 50 Şüpheli Tutuklandı 6 saat ago
Ekim Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı 6 saat ago

İstanbul’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Sürücü Yakalandı

İstanbul’da bir sürücünün yol kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi sonucu M.D. yakalandı ve yasal işlem başlatıldı.
Özge Tekeli
25 dakika önce
0 0
İstanbul’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Sürücü Yakalandı

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX