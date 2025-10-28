Çarşamba, Ekim 29, 2025

Kadın Sürücüye Saldıran Sürücü Yakalandı, Yeni Trafik Kanunu Uygulandı

Bir kadın sürücüye yönelik trafikte gerçekleşen saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı hızlı müdahale ile saldırganı yakaladı; Yeni Trafik Kanunu kapsamındaki ağır cezalar devreye girdi.
Özge Tekeli
22 saat önce
0 0
Kadın Sürücüye Saldıran Sürücü Yakalandı, Yeni Trafik Kanunu Uygulandı

İstanbul Bakırköy’de bir kadın sürücünün aracının önünü keserek saldırıda bulunan K.İ.K. adlı kişi, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Olay sonrası açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, gereğinin yerine getirildiğini belirtti.

Bakanlık yetkilileri, saldırganın Yeni Trafik Kanunu kapsamında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Kanun kapsamında, araçtan inerek saldırı gerçekleştiren ve yolu kapatan sürücülere 180 bin TL idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 günlüğüne geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı, trafikte güvenliği tehdit eden davranışlara karşı kararlılıkla müdahale edeceklerini ve bu tür olayların bildirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurulmasını istedi.

Bakanlık, “Trafikte kuralları hiçe sayan kişiler hakkında gerekli işlemler hızlı bir şekilde uygulanacaktır.” açıklamasında bulundu.

