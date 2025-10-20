Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “kadınlara askerlik zorunluluğu getirildi” iddiaları, gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na sunulan bir öneri, yalnızca bireysel bir talep niteliğinde olup resmi bir düzenleme anlamına gelmiyor.

Vatandaşların gündeme getirdiği konu, sosyal medyada hızlı şekilde yayıldı ve “kadınlar zorunlu askere gidecek” başlıklarıyla paylaşımlar öne çıktı. Ancak TBMM’den yapılan açıklamalara göre Türkiye’de kadınlar için zorunlu askerlik hâlen uygulanmıyor.

Kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) katılmak isterlerse Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavını geçmek zorunda. Başarılı olan adaylar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne bağlı eğitim kurumlarına kabul ediliyor. Mezuniyetin ardından ise subay veya astsubay olarak görev yapma imkânına sahip oluyorlar.

TBMM yetkilileri, sosyal medyada yayılan iddiaların yanlış anlaşıldığını vurguladı ve önerinin yasalaşmış bir karar olmadığını belirtti. Türkiye’de kadınlar için askerlik hâlen gönüllülük esasına dayanıyor.