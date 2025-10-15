Perşembe, Ekim 16, 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1 milyondan fazla hanede ilaçlama yaptı.
Kahverengi Kokarca ile Mücadelede 1 Milyondan Fazla Hane İlaçlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında ülke genelinde 1 milyondan fazla hanenin ilaçlandığını açıkladı. Yumaklı, zararlının tarımsal üretime verdiği zararları en aza indirmek için sürdürülebilir mücadele yöntemlerinin uygulandığını belirtti.

Bakan Yumaklı’nın verdiği bilgilere göre ekipler 631 farklı noktada görev alarak 1231 personelle ilaçlama çalışması yürüttü. Zararlının yayılımını kontrol altına almak için geniş kapsamlı bir plan uygulandığını ifade eden Yumaklı, üreticilerin ve vatandaşların da bu sürece dâhil edildiğini vurguladı.

Bakanlık, kokarcanın etkili şekilde kontrol altına alınması amacıyla eğitim faaliyetlerine de önem verdi. Bu kapsamda 72 bin üretici ve vatandaş bilgilendirme programlarına katıldı. Ayrıca çevre dostu mücadele yöntemleri çerçevesinde 83 bin feromon tuzak kuruldu ve zararlının doğal düşmanı olan samuray arılarından 1 milyon 156 bin adet doğaya salındı.

Yumaklı, yürütülen çalışmaların Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle devam ettiğini belirterek, amaçlarının hem çevreyi korumak hem de üreticilerin emeğini güvence altına almak olduğunu ifade etti.

