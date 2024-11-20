Karadeniz’de balıkçıların yüzü gülüyor. Bugün avlanmaya çıkan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar, bol çinekop ve istavritle döndü. Bu bolluk sonrasında çinekop ve istavrit fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.