Karadeniz’de balıkçıların yüzü gülüyor. Bugün avlanmaya çıkan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar, bol çinekop ve istavritle döndü. Bu bolluk sonrasında çinekop ve istavrit fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.
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Karadeniz’de balıkçıların yüzü gülüyor. Bugün avlanmaya çıkan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar, bol çinekop ve istavritle döndü. Bu bolluk sonrasında çinekop ve istavrit fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor.