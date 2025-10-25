Cumartesi, Ekim 25, 2025

Son Dakika

Apple, iPhone 20 ile Tasarımını 2027’de Tanıtmayı Planlıyor 22 dakika ago
Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? 56 dakika ago
İstanbul Merkezli 9 İlde Organize Suç Örgütlerine Operasyon Düzenlendi 2 saat ago
Motorine Cuma Gece Yarısından İtibaren Büyük Zam Geliyor 2 gün ago
EuroLeague Hakemi Uros Nikolic Tutuklandı 2 gün ago
39. Olağan CHP Kurultay Tarihi Netleşti 2 gün ago
Fatih Erbakan: “Asgari ücret 45 bin TL olmalı” 2 gün ago
Koç Holding, Balıkesir’deki Altın Madeni Ruhsatını Devretti 2 gün ago
Amazon İnsan İşçi Sayısını Azaltıyor, Robotlar Depolarda Göreve Başlayacak 2 gün ago
Galatasaray Kaç Şampiyonlar Ligi Maçına Daha Çıkacak? 2 gün ago

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK’in açıklayacağı Ekim enflasyon verileriyle birlikte netleşecek 2025 Kasım kira artış oranını bekliyor.
Özge Tekeli
56 dakika önce
0 0
Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, yeni dönemde uygulanacak kira zam oranını bekliyor. Kasım 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak.

Kira artış oranları, TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, her ayın başında TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon raporunda yer alıyor. Kasım ayında uygulanacak kira zam oranı da Ekim ayına ait TÜFE verilerinin duyurulmasıyla kesinleşecek.

TÜİK, Ekim 2025 enflasyon sonuçlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, Kasım ayında kiralara yapılabilecek azami artış oranını belirleyecek.

Ekim ayında açıklanan son verilere göre kiralarda en fazla yüzde 38,36 oranında artış yapılabiliyordu. Yeni oranın açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira zam tavanı da netlik kazanacak.

Ev sahipleri, belirlenen TÜFE ortalamasını aşmamak koşuluyla kira bedellerinde düzenleme yapabilecek. Açıklanacak oran, konut kiralarında geçerli olacak üst sınır olarak uygulanacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX