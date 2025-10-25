Kasım 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

Kira sözleşmesini Kasım ayında yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, yeni dönemde uygulanacak kira zam oranını bekliyor. Kasım 2025 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak.

Kira artış oranları, TÜFE’nin (Tüketici Fiyat Endeksi) son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, her ayın başında TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon raporunda yer alıyor. Kasım ayında uygulanacak kira zam oranı da Ekim ayına ait TÜFE verilerinin duyurulmasıyla kesinleşecek.

TÜİK, Ekim 2025 enflasyon sonuçlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, Kasım ayında kiralara yapılabilecek azami artış oranını belirleyecek.

Ekim ayında açıklanan son verilere göre kiralarda en fazla yüzde 38,36 oranında artış yapılabiliyordu. Yeni oranın açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira zam tavanı da netlik kazanacak.

Ev sahipleri, belirlenen TÜFE ortalamasını aşmamak koşuluyla kira bedellerinde düzenleme yapabilecek. Açıklanacak oran, konut kiralarında geçerli olacak üst sınır olarak uygulanacak.