Kırmızı Bültenle Aranan 9 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten kapsamında uluslararası düzeyde aranan 9 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan’da yakalanan firarilerin, ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda iade edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaçakların izini sürmeye devam ediyoruz. Nerede olurlarsa olsunlar yakalanıp adalet önüne çıkarılacaklar.” ifadelerini kullandı.

Yakalanan isimler arasında farklı suçlardan aranan kişiler bulunuyor. Buna göre;

Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan K.I.,

Silahla yağma suçundan aranan O.E.,

Kasten öldürme suçundan aranan F.A. Gürcistan’da,

Kasten öldürme ile ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan Y.E. ve uyuşturucu ticareti nedeniyle aranan Ö.G. Almanya’da,

Kasten öldürme suçundan aranan Y.K.Ç. ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan N.Ç. Birleşik Arap Emirlikleri’nde,

Kasten öldürme suçundan aranan A.A. İsviçre’de,

Uyuşturucu satışı suçundan aranan L.C.B. ise Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyonlarda İçişleri Bakanlığı birimlerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı’nın da koordineli çalıştığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş birimleri sürece katkı sağladı. Ayrıca İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerinin de çalışmalarda aktif rol aldığı aktarıldı.

Bakanlık, uluslararası iş birlikleriyle yürütülen bu tür operasyonların devam edeceğini ve organize suç örgütü üyelerinin tek tek yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini vurguladı.