Kırmızı Bültenle Aranan 9, Ulusal Düzeyde Aranan 2 Suçlu Türkiye’ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan toplam 11 kişinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 9 kişi ve ulusal düzeyde aranan 2 kişi, yürütülen koordineli operasyonlar sonucunda yakalandı.

Operasyonlar; Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika’da güvenlik birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği sonucu tamamlandı. Gürcistan’dan 6, Almanya’dan 3, Arnavutluk ve Belçika’dan birer kişi Türkiye’ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda uzun süredir yurt dışında saklanan firarilerin izleri tespit edildi.

Yakalananlar arasında “bilişim sistemleriyle dolandırıcılık”, “kasten öldürme”, “yağma”, “çocuğun cinsel istismarı”, “uyuşturucu ticareti” ve “tasarlayarak öldürme” gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler bulunuyor. Gürcistan’da yakalananlar arasında A.A., R.A., Ö.İ. ve R.O. yer alırken, Almanya’da Z.Y., G.Y. ve E.L., Arnavutluk’ta U.Ç. ve Belçika’da T.C. adlı kişiler yakalandı. Ayrıca ulusal düzeyde aranan S.V. ve A.G. isimli iki kişi de Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların uluslararası iş birliğiyle başarıyla tamamlandığını belirterek, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suçlular adalet önüne çıkarılacak.” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.