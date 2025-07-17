Kırmızı Et Tüketiminde Büyük Düşüş: Fiyatlar Gerilerken Talep Yarıya İndi

Türkiye’de kırmızı et tüketimi bu yıl ciddi bir gerileme yaşadı. Son açıklamalara göre 2025 başından bu yana et tüketiminde yüzde 50’yi bulan bir düşüş gerçekleşti. Kurban Bayramı sonrasında karkas kuzu ve dana etinde kilogram başına ortalama 30 lira civarında fiyat düşüşü görülse de satışlar beklenen seviyeye ulaşmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın temmuz ayı başında şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını kapatmasının ardından fiyatlarda artış beklentisi oluşmuştu. Ancak piyasa beklentilerinin aksine et fiyatları bayram sonrası geriledi. Buna rağmen sektör temsilcileri, tüketimdeki sert düşüşün devam ettiğine dikkat çekti.

Ekol TV’nin haberine göre İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, yaz mevsiminde kırmızı et satışlarında her yıl durgunluk yaşandığını ifade etti. Bu yıl alım gücündeki daralma ile sıcak havaların etkisinin birleştiğini belirten Tüfekçi, şap hastalığı kaynaklı endişelerin de satışları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Orman yangınlarına karşı alınan mangal yasaklarının sektördeki düşüşü hızlandırdığı bildirildi. Piknik yapamayan vatandaşların mangal tüketimine de yönelmediği ifade edilirken tavuk ürünlerinde de benzer şekilde talep azalması gözlendi.

Kırmızı Et Tüketimindeki Düşüşün Nedenleri

Yaz aylarında kırmızı etin tercih edilmemesi

Şap hastalığına yönelik tedirginlik

Mangal ve piknik yasaklarının etkisi

Alım gücündeki daralma