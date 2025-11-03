Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Yıl Erken Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla bu yıl kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini öne çekti. Geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta başlayan zorunluluk, bu kış sezonunda 15 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre şehirlerarası yollarda faaliyet gösteren ticari araçların 15 Kasım 2025’ten itibaren kış lastiği takması gerekecek. Uygulama 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

Uymayanlara 5 Bin 856 Lira Ceza

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediye denetim birimleri tarafından gerçekleştirilecek.

Zorunluluk; kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araçları kapsıyor. Özel araç sahipleri için yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, uzmanlar olumsuz hava koşullarında sürüş güvenliği için kış lastiği kullanımını tavsiye ediyor.

Kış Lastiği Nasıl Tanınır?

Kış lastikleri, yanak kısımlarında yer alan “M+S” (çamur ve kar) işareti veya bu işaretle birlikte bulunan kar tanesi sembolüyle ayırt edilebilir. Bazı modellerde yalnızca kar tanesi veya üç dağ zirvesi sembolü de bulunuyor.

Yapısal olarak yaz lastiklerinden farklı olan kış lastikleri, daha derin diş yapısı ve geniş oluklarıyla dikkat çekiyor. Özel kauçuk bileşimi sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak yol tutuşunu artırıyor. Bu özellikler; yağışlı, karlı ve buzlu zeminlerde güvenli sürüşe katkı sağlıyor.

Uzmanlar hem ticari hem de özel araç kullanıcılarının kış koşulları başlamadan lastik değişimlerini tamamlamalarının trafik güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.