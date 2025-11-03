Pazartesi, Kasım 3, 2025

Son Dakika

Afyonkarahisar’da 17 Bin Öğrenciye Güvenlik Eğitimi Verildi 1 saniye ago
3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte 37 dakika ago
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkındaki 3. Duruşma Tamamlandı 57 dakika ago
Leyla ile Mecnun’un Çekildiği Ev 125 Milyon TL’ye Satışa Çıktı 1 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu 2 saat ago
TÜİK Ekim Enflasyon Rakamlarını Duyurdu: Yıllık Oran Yüzde 32,87 2 saat ago
Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Yıl Erken Başlıyor 3 saat ago
İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Kasım Uyarısı 3 saat ago
Türkiye, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na Ev Sahipliği Yapacak 19 saat ago
FIFA Serisi Sona Erdi: EA, FIFA 23 Sunucularını Kalıcı Olarak Kapatttı 19 saat ago

Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Yıl Erken Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun bu yıl 15 Kasım’da başlayacağını ve kurala uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacağını açıkladı.
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Yıl Erken Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla bu yıl kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihini öne çekti. Geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta başlayan zorunluluk, bu kış sezonunda 15 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre şehirlerarası yollarda faaliyet gösteren ticari araçların 15 Kasım 2025’ten itibaren kış lastiği takması gerekecek. Uygulama 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

Uymayanlara 5 Bin 856 Lira Ceza

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediye denetim birimleri tarafından gerçekleştirilecek.

Zorunluluk; kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi ticari araçları kapsıyor. Özel araç sahipleri için yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, uzmanlar olumsuz hava koşullarında sürüş güvenliği için kış lastiği kullanımını tavsiye ediyor.

Kış Lastiği Nasıl Tanınır?

Kış lastikleri, yanak kısımlarında yer alan “M+S” (çamur ve kar) işareti veya bu işaretle birlikte bulunan kar tanesi sembolüyle ayırt edilebilir. Bazı modellerde yalnızca kar tanesi veya üç dağ zirvesi sembolü de bulunuyor.

Yapısal olarak yaz lastiklerinden farklı olan kış lastikleri, daha derin diş yapısı ve geniş oluklarıyla dikkat çekiyor. Özel kauçuk bileşimi sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak yol tutuşunu artırıyor. Bu özellikler; yağışlı, karlı ve buzlu zeminlerde güvenli sürüşe katkı sağlıyor.

Uzmanlar hem ticari hem de özel araç kullanıcılarının kış koşulları başlamadan lastik değişimlerini tamamlamalarının trafik güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX