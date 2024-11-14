Türkiye’de bedelli askerlik yapacaklar için yepyeni bir dönem başlayabilir. 2025 yılında 250 bin TL seviyesine ulaşacak askerlik bedeliyle birlikte kışlasız askerlik yapılması adına bir adım atıldı. Yeni dönemle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklama yaptı.

Talep DEVA Partisi’nden Gelmişti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen tarafından gündeme getirilen bu konu, Türkiye’de beklentileri arttırdı. TBMM Başkanlığı’na 28 gün kışla şartının kaldırılması ve kışlasız askerlik döneminin başlatılması istendi. Ekmen, “Teklif ile bedelli askerlikteki kışla hizmetinin kaldırılması, yükümlülerin iş ve sosyal hayatındaki olumsuz etkileri en aza indirecek, devletin de gereksiz harcamalardan kaçınmasını sağlayacaktır.” diyerek durumu gündeme taşımıştı. Şimdi bu açıklamalara ve gündemdeki iddialara Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den geldi.

Bakan Yaşar Güler’den Açıklama

Kışlasız bedelli askerlik konusuna dair net açıklamalar yapan Güler, gündemde böyle bir durumun olmadığını söyledi. Böyle bir gündemin olmadığının altını çizen Güler “Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?” dedi.