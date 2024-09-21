Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz gün itibariyle yaptığı açıklamada faizin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrasında gözler banka faizlerine çevrilirken konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanmaya başlandı. Ziraat Bankası’nın attığı ilk adım sonrasında diğer bankalarda da kademeli bir şekilde konut kredilerini aşağı çekmeye başladı. Ancak kredilerde düşüş yaşanmış olsa da konut fiyatlarında tam ters bir etkinin yaşanması, ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiyi üzdü.

Uzun Vadeli Mevduat Faizlerinde Düşüş Yaşandı

Yüksek olan mevduat faiz oranları için uzun vadeli faiz oranlarında düşüş yaşanmaya başlaması dikkatlerden kaçmadı. Merkez Bankası’nın Kasım itibariyle politika faizinde düşüş yapması bekleniyor. Bu nedenle de bu aya kadar kademeli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Kasım ve Aralık aylarında ise mevduat ve kredi faizlerinde düşüş yaşanması planlar arasında.

Konut Kredi Faiz Oranlarında Son Durum Ne?

Konut kredisinde ilk hamle Ziraat Bankası’ndan geldi. Ziraat Bankası faiz oranlarını yüzde 3,09’dan yüzde 2,79’a kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında diğer bankalardan da benzer hamleler gelmeye başladı. Konut kredisi dışında taşıt kredisinde de yüzde 55 seviyelerinden yüzde 43 seviyelerine düşürüldü. Son hafta itibariyle konut kredisinde faiz oranları ise yüzde 43 seviyelerine geriledi.

1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Hesaplaması

Türkiye’de 1 milyon TL 120 ay vadeli konut kredisi hesaplamasında aylık geri ödemeler ve bankalara göre seçenekler şöyle;