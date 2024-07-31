Türkiye’nin internet sitelerinden birisi olan Medyaradar için bugün alınan karar büyük gündem yarattı. Bugün milyonlarca takipçisi bulunan Medyaradar’a girmeye çalışan kişiler siteye erişim engeli getirildiğini öğrendi. Çoğu kullanıcı ise girişte hata mesajı aldı. Bu durum sosyal medyada da geniş yer buldu. Medyaradar neden girmiyor sorusunu yönelten takipçilerin bu soruları üzerine gerçek ortaya çıktı. İşte Medyaradar’a girmeme nedeni…

Medyaradar’a Neden Giriş Yapılamıyor?

Medyaradar’a erişim engeli getirildiği için giriş yapılamadığı açıklandı. Konuyla ilgili paylaşılan bilgilere göre Turkuvaz Medya’nın bir içerik kaldırma talebinde bulunduğu ancak bu talebin Medyaradar yönetimine ulaşmaması nedeniyle içeriğin kaldırılmadığı ve sitenin tamamının bu nedenle erişime kapatıldığı belirtildi. Turkuvaz Medya’nın 19 Temmuz tarihli Ekran Kedisi köşe yazısında yer alan “Turkuvaz Medya’nın içi boşaldı!” ara başlıklı bölüm için içerik kaldırma talebinde bulunduğu öğrenildi.

T24’te yer alan habere göre Medyaradar yönetimine bu bildirim ulaşmadığı için içerik kaldırılamadı. İçeriğin kaldırılmaması üzerine ise Turkuaz Medya’nın Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuru sonrasında site tamamen erişim engeli ile karşı karşıya kaldı.

Medyaradar Neden Açılacak?

Medyaradar yönetiminin içeriği kaldırarak gerekli başvuruları yaptığı ve sitenin 1-2 gün içerisinde normal yayınına devam edeceği ifade edildi.