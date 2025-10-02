Mersin Merkezli Operasyonda 59 Yasa Dışı Bahis Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli yürütülen operasyonlarda 59 kişinin yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında 34 kişi tutuklanırken, 25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, şüphelilerin son 9 ayda yaklaşık 22 milyar TL’lik işlem gerçekleştirdiğini belirledi. İncelemeler sırasında, zanlıların internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerinde aracılık ettikleri tespit edildi. Operasyonlar Mersin’in yanı sıra Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalar kapsamında Mersin Valiliği, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerini tebrik etti. Ayrıca Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve operasyona katılan jandarma personeline teşekkür etti.