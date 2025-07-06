Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT Başkanlığı), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Sadece online yapılan başvurular geçerli sayılacak; şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru detayları ise şöyle:

Alım Kapsamı ve Kontenjanlar

Toplam 5 sürekli işçi alınacak. 3 kişi, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar arasından, 2 kişi ise engelli adaylar arasından seçilecek.

Genel Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamusal haklardan mahrum olmamak.

Askerlik hizmetini yapmış, tecilli ya da muaf olmak.

Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmamak.

Kamu kurumlarından disiplin veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Başvuru son tarihi itibarıyla Ek listede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak.

ANT Başkanlığında hali hazırda görev yapmıyor olmak.

Özel Şartlar

Başvuru tarihinden itibaren 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için ilgili askerlik ve terörle mücadele kanunları kapsamında belge sahibi olmak.

Engelli adayların, yetkili sağlık kuruluşlarından en az %40 fonksiyon kaybını belgeleyen sağlık raporu sunması.

Ek tabloda belirtilen illerde ikamet etmek.

İlgili bölüm veya programlardan mezun olmak.

Başvuru ve Seçim Süreci

Başvurular yalnızca İŞKUR’un internet sitesi üzerinden alınacak.

Adaylar, yayımlanan listeden yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.

Noter kurası, açık iş gücünün dört katı asıl ve dört katı yedek aday için 18 Temmuz 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları ve tüm duyurular ANT Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanacak; posta yoluyla bildirim yapılmayacak.

Sözlü Sınav ve Değerlendirme

Noter kurası ile belirlenen asıl adaylara mesleki bilgi ve becerilere yönelik sözlü sınav uygulanacak.

Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alınması zorunlu.

Belgeleri eksik olmayan adaylar sözlü sınava katılabilecek.

Sözlü sınav sonuçları ANT Başkanlığı internet sitesinde ilan edilecek; ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak yapılabilecek.

Göreve Başlama ve Diğer Hususlar

Başarılı adayların belgeleri eksiksiz teslim etmeleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması koşuluyla göreve başlatılacak.

Göreve başlayanların mali hakları Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda karşılanacak.

Deneme süresi 3 ay olup, bu süre zarfında işveren iş akdini feshedebilir.

Göreve başlayanlar 5 yıl boyunca kurum içi nakil talebinde bulunamayacak.

Ataması yapılmayan yedek adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.

Başvuru belgelerinde sahtecilik veya yanlış beyan tespit edilmesi halinde atama işlemleri iptal edilip, yasal işlem başlatılacak.

Tüm başvuru, sınav ve kura süreçlerine dair duyurular, https://www.ant.gov.tr/ adresi üzerinden yayımlanacak.