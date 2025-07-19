MS 2. Yüzyıl Marcus Aurelius Heykeli 65 Yıl Sonra Yurda İade Edildi

MS 2. yüzyıla ait Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli, 65 yıl önce götürüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye iade edildi. Boubon Antik Kenti’nden 1960’lı yıllarda yasa dışı yollarla çıkarılan eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkeye kazandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada ABD’de sergilenen heykelin detaylı bilimsel incelemeler, arşiv araştırmaları ve tanık beyanlarıyla iadesinin sağlandığını belirtti. Bakan Ersoy, bu sürecin yalnızca bir eser iadesi değil, aynı zamanda önemli bir diplomatik ve hukuki başarı olduğuna dikkat çekti.

Heykelin iadesinde, New York Manhattan Bölge Savcılığı ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi’nin desteği önemli rol oynadı. Bakanlık yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen bu çalışmanın, yıllardır sürdürülen kültürel miras mücadelesinin somut bir sonucu olduğunu vurguladı.

Marcus Aurelius heykelinin Ankara’da gerçekleştirilecek özel bir sergide ziyaretçilere sunulacağı ifade edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında bulunan diğer tarihi eserlerin de Türkiye’ye getirilmesi için uluslararası iş birliklerini sürdürmeyi hedefliyor.

Boubon Antik Kenti kazılarında uzun yıllar emek veren merhum Prof. Dr. Jale İnan ile Burdur Müzesi, Boubon kazı ekibi ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi’nin katkıları, heykelin iadesinde belirleyici oldu. Ayrıca eserin taşınmasında Türk Hava Yolları lojistik destek sağladı.

Heykelin Ankara’da sergileneceği tarih, önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.