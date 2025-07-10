MSB Güncellenen Bedelli Askerlik Ücretini Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için ödenecek yeni miktarı duyurdu. 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2025 Ocak ayından bu yana uygulanan 243 bin 13 lira 44 kuruşluk bedelli askerlik tutarı, haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından yeniden hesaplandı. Böylece, Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni ücret 280 bin TL’yi aşmış oldu.

Bedelli askerlik başvuruları, belirlenen yeni tutar üzerinden alınacak. Uygulamadan yararlanmak isteyen yükümlülerin, süresi içerisinde başvurularını tamamlayıp ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, güncel ücretin yanı sıra detaylı başvuru takvimi ve sürece ilişkin diğer bilgileri resmi internet sitesi üzerinden paylaşacağını duyurdu.