Muğla Açıklarında JİHA Destekli Operasyon: 210 Kg Skunk Ele Geçirildi

Muğla açıklarında gerçekleştirilen JİHA destekli deniz operasyonunda 210 kilogram skunk ele geçirildi, iki şüpheli yakalandı.
Muğla Açıklarında JİHA Destekli Operasyon: 210 Kg Skunk Ele Geçirildi

Muğla açıklarında yürütülen koordineli bir deniz operasyonunda, 210 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda başarıyla tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından yürütülen denetim ve takip çalışmaları, uluslararası uyuşturucu ticaretine karşı etkin bir mücadele kapsamında gerçekleştirildi. JİHA destekli izleme sistemi ile takip edilen tekne, operasyon anında denizden kontrol altına alındı.

Operasyon sırasında teknede yapılan aramalarda 210 kilogram skunk uyuşturucu ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler hakkında yasal süreç başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, operasyonun koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ve Muğla Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin iş birliği ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

