Narkokapan-2 Operasyonunda 130 Sokak Satıcısı Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Adana 2” operasyonu kapsamında Adana merkezli 6 ilde düzenlenen geniş çaplı baskınlarda 130 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun hazırlık süreci yaklaşık 3 ay sürdü. Bu süreçte Adana’nın suç haritası detaylı şekilde incelenirken, sokaklar tek tek tarandı ve şüpheliler teknik ile fiziki takiple izlendi. Toplanan delillerin ardından operasyon başlatıldı.

Adana, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 10 polis görev aldı. 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ve 16 narkotik dedektör köpeği ile yürütülen çalışmalarda 5 tabanca, 4 av tüfeği, 1 hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Geçtiğimiz yıl 3 Haziran 2024’te düzenlenen ilk “Narkokapan-Adana” operasyonunda ise 12 ayrı uyuşturucu suç örgütü çökertilerek 335 şüpheli yakalanmış, bunlardan 302’si tutuklanmıştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonu yöneten Adana Valiliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne ve görev alan tüm polislere teşekkür etti. Yerlikaya, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, “Gençlerimize zarar vermeye çalışanlar, adalet önünde hesap vermekten kurtulamayacak” ifadelerine yer verdi.