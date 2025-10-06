Ocak 2026 Zam Senaryoları Netleşiyor: Memur ve Emekli Maaşlarında Artış Tabloları Ortaya Çıktı

Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi. Açıklanan veriler, yılın ilk üç ayına ait enflasyon rakamlarının ardından zam oranlarına ilişkin ilk tahminleri de şekillendirdi.

Temmuz-Eylül döneminde açıklanan yüzde 7,51’lik enflasyon oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin zam hesabında belirleyici oldu. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte kesin oranlar netleşecek. Ancak mevcut tahminler, çalışan ve emekliler için dört farklı senaryoya işaret ediyor.

Emekli Maaşlarında Artış Senaryoları

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29 olarak öngörülürken, Orta Vadeli Program’da bu rakam %28,5 seviyesinde kaydedildi. Bu tahminler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının %10,14 ila %10,56 arasında şekillenmesi bekleniyor.

Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, senaryolara göre şu şekilde güncellenebilir:

%10,56 artışla: 18.663 TL

%10,14 artışla: 18.592 TL

%11,3 artışla: 18.788 TL

%13,08 artışla: 19.089 TL

Bu oranlar, yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Memur ve Memur Emeklilerine Ocak Zammı

Memur maaşları, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşimiyle belirleniyor. 2026 yılı için memur ve memur emeklilerine %11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna ek olarak enflasyon farkıyla birlikte oran şu anda %13,26 seviyesine ulaştı.

Ocak ayında ayrıca 1.000 TL tutarında seyyanen zam da maaşlara eklenecek. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 58 bin 392 TL’ye, en düşük memur emekli maaşının ise 26 bin 764 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Zam Senaryolarına Göre Örnek Maaş Artışları

18.000 TL maaş alan bir emekli, zamma göre 18.825 TL – 20.354 TL aralığında gelir elde edecek.

25.000 TL maaş alan bir kişi için yeni maaş 27.535 TL – 28.270 TL arasında değişecek.

30.000 TL maaş için öngörülen aralık 33.042 TL – 33.924 TL olacak.

40.000 TL maaş alanların gelirleri 44.056 TL – 45.232 TL aralığına yükselecek.

50.000 TL maaş için tahmini tutar 55.070 TL – 56.540 TL arasında hesaplanıyor.

Son Rakamlar Aralık Ayında Kesinleşecek

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Ekonomistler, özellikle enerji fiyatları ve kur etkisinin son çeyrek verilerinde belirleyici olacağını belirtiyor.