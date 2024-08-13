Türkiye’de YKS sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce kişi tercih sonuçlarını öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Kısa sürede yaşanan yoğunluk nedeniyle binlerce kişi sonuçlarına ulaşamazken pek çok kişi ÖSYM hata mesajı ile karşı karşıya kaldı. Peki ÖSYM çöktü mü? Son durum ne? ÖSYM Servislerine Şu Anda Erişilememektedir hatası nasıl çözülür?

ÖSYM Çöktü mü?

ÖSYM çökmedi ancak sunuculardaki aşırı yük nedeniyle erişim problemleri yaşanıyor. Bir sayfa açılırken bir sonraki sayfaya erişimde sorun yaşanıyor. Bu nedenle de sistemsel sorunlar sonuçlara ulaşılmasını engelliyor. ÖSYM’deki bu problemler, yoğunluğun azalmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

ÖSYM Servislerine Şu Anda Erişilememektedir Hatası Çözümü

ÖSYM Servislerine Şu Anda Erişilememektedir Hatası Çözümü beklemek. Bu hatayı alanların cihazlarında ya da bağlantılarında bir problem yok. Bu nedenle sistemlerdeki yoğunluğun azalmasının beklenmesi gerekiyor.