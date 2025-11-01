Papara, Kullanıcıların Hesaplarındaki Paraları İade Edecek

Merkez Bankası’nın faaliyet iznini iptal ettiği ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilen Papara, kullanıcıların en çok merak ettiği konu olan hesap bakiyeleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Şirket, Merkez Bankası kararının ardından ödeme ve elektronik para hizmetlerini durdurduğunu belirterek, kullanıcı fonlarının iadesine yönelik sürecin başlatıldığını duyurdu.

Papara’dan yapılan açıklamada, tüm kullanıcı bakiyelerinin yasal mevzuat çerçevesinde koruma hesaplarında güvence altında tutulduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, ilgili düzenlemeler doğrultusunda iade edilecektir. Fonların güvenli biçimde iadesi için gerekli adımlar ivedilikle atılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Papara hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, platformun yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kurucu Ahmet Faruk Karslı dahil bazı yöneticiler gözaltına alınmıştı.

Savcılık, “yasa dışı bahis”, “suç örgütü kurma” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla iddianame hazırlamış, Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon lira idari para cezası talep edilmişti.

Merkez Bankası, soruşturmanın ardından Papara’nın faaliyet iznini iptal etmiş ve karar Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Papara kullanıcılarının hesaplarında bulunan bakiyeler, TMSF denetiminde Merkez Bankası düzenlemelerine uygun biçimde iade edilecek. Süreçle ilgili detaylar, şirketin resmi kanallarından paylaşılmaya devam edecek.