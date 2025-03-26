Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala bayram tatili için planlama yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını, tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil süresinin 9 gün olduğunu açıkladı.

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

30 Mart tarihinde Ramazan Bayramı başlayacak ve 1 Nisan tarihinde sona erecek. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların gözü kulağı tatil süresine dair gelişmeler çevrilmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İşçilerimiz ve memurlarımızın şartlarını iyileştirmek için çaba sarfettik. Çalışma hayatında reformlar yaptık. Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü idari izinli sayacağız” dedi.