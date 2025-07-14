Sağlık Bakanlığı Biyogüvenlik Uzmanı Alımı Yapacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklı Olma Projesi kapsamında bir biyogüvenlik uzmanı alımı yapacağını duyurdu. Dünya Bankası tarafından 250 milyon ABD Doları tutarında finanse edilen proje çerçevesinde gerçekleştirilecek istihdam için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Türkiye Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklı Olma Projesi (TPPHEP) dahilinde görevlendirilecek uzman, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde yarı zamanlı olarak istihdam edilecek. Görevin Ağustos 2025 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Başvuru için Aranan Temel Nitelikler

Başvuru yapacak adayların; Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Hekimlik, Tıp, Diş Hekimliği, Gıda Mühendisliği veya Genetik Mühendisliği bölümlerinden lisans diplomasına ya da mikrobiyoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Mikrobiyoloji doktorası veya klinik mikrobiyoloji uzmanlığı bulunan adaylara ise öncelik verilecek.

Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, IFBA, EBSA gibi uluslararası kuruluşlardan veya CDC, RIVM, Robert Koch gibi halk sağlığı kurumlarından alınmış Laboratuvar Biyogüvenliği ya da Biyorisk Yönetimi eğitim sertifikasına sahip olmak da şartlar arasında yer alıyor. IFBA Biyorisk Yönetimi sertifikası ise tercih sebebi olarak belirtildi.

Deneyim Şartları ve Diğer Gereklilikler

Başvuru sahiplerinin, kamu veya özel sektörde en az 10 yıl, BSL-2 veya üstü laboratuvarlarda ise en az 10 yıllık iş deneyimi bulunması gerekiyor. BSL-3 veya üzeri laboratuvarlarda en az 1 yıl çalışmış olmak, risk analizi, atık yönetimi ve biyogüvenlik eğitimleri alanında tecrübeye sahip olmak, hayvan deneyleri, biyoteknoloji ya da aşı üretimi gibi alanlarda biyogüvenlik denetimi tecrübesi de adaylardan bekleniyor.

İleri düzeyde İngilizce bilgisi, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint gibi bilgisayar uygulamalarına hakimiyet, seyahat engelinin bulunmaması, detaylara önem veren analitik düşünme becerisi ve ekip çalışmasına yatkınlık da başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

Başvuru Süreci ve İletişim Bilgileri

Başvurular, 31 Temmuz 2025 saat 18.00’e kadar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Dünya Bankası Satın Alma Birimi’ne elden ya da hsgm.projesatinalma@saglik.gov.tr adresine e-posta yoluyla yapılabilecek. Başvuruların, İngilizce hazırlanmış özgeçmiş, başvuru mektubu, diploma ve sertifika fotokopileri ile birlikte iletilmesi gerekiyor.

Detaylı başvuru şartları ve ilan metnine https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/dunya-bankasi-ilanlari.html adresinden ulaşılabiliyor. Danışman seçimi, Dünya Bankası’nın güncel satın alma düzenlemelerine göre gerçekleştirilecek ve yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişime geçilecek.