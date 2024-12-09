Türkiye’de yaşanan son dakika gelişmesi milyonlarca vatandaşı üzdü. ISPARTA bölgesinde bir askeri helikopterin düştüğü haberleri son dakika Isparta haberleri olarak paylaşıldı. Yapılan bu paylaşımlar uçağın neden düştüğüne dair de gündemde çeşitli spekülasyonlara ve soru işaretlerine neden oldu. Peki, Isparta’da ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? İşte yapılan ilk açıklamalar…

Isparta’da Askeri Helikopter Neden Düştü?

Yapılan son dakika açıklamasına göre Isparta’da düşen askeri helikopter Isparta’nın Keçiborlu ilçe merkezinde kaza yaşadı. Akaryakıt istasyonunun hemen yakın bir bölgesine düşen helikopter nedeniyle büyük bir tehlike atlatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken konu ile ilgili ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenden geldi.

Başdeğirmen eğitim yapan askeri helikopterin düştüğü bilgisinin paylaşıldığını söylerken konu ile ilgili kapsamlı açıklamanın ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.

Bir sonraki açıklama Isparta Valisi Abdullah Emin’den geldi. Valinin açıklamasında üzücü gelişmeye yer verildi. Buna göre askeri helikopterin düşmesi sonrasında helikopterde bulunan 5 personel şehit oldu. Açıklamaların hiçbirinde helikopterin neden düştüğüne dair bir detaya yer verilmedi. Yapılacak araştırmaların sonucunda helikopterin bir kaza sonucu mu yoksa meydana gelen bir arıza sonucunda mı yaşandığı tespit edilecek.

Isparta’da helikopter kazasında yaşamını yitiren personellerin isimleri paylaşılmadı.